Genova – Un consiglio comunale interamente dedicato ai problemi del coronavirus e alle proposte per limitare i disagi ai Cittadini ma, secondo il Partito Democratico, il sindaco si è alzato e se ne è andato senza ascoltare le proposte.

E’ grave l’accusa lanciata dai rappresentanti del Pd al consiglio comunale. Secondo quanto dichiarato in una nota Stampa, il primo cittadino non avrebbe ascoltato gli interventi di quanti hanno chiesto e ottenuto una riunione monotematica del consiglio comunale.

“Questo pomeriggio – scrivono i rappresentanti del Partito Democratico a Tursi – si è tenuto in Sala Rossa un Consiglio comunale monotematico dedicato alla diffusione e alla gestione della pandemia Covid-19 in città. Nel corso della discussione sono stati presentati 27 ordini del giorno, che contenevano proposte elaborate per la maggior parte dall’opposizione, peccato che il sindaco non abbia ascoltato l’illustrazione di queste proposte. E che sia alla fine rientrato in aula dicendo di essere a disposizione per valutare soluzioni condivise, ma lamentando di non aver ricevuto alcuna proposta”.

Secondo i rappresentanti del PD: “è una strana idea di dialogo quella del sindaco che a parole offre condivisione ma poi, quando si riunisce il Consiglio Comunale monotematico sull’emergenza, si alza e se ne va”.

Sempre secondo i rappresentanti del Partito Democratico “questo comportamento da parte del primo cittadino, che dovrebbe essere da esempio per tutti, ci amareggia ma non ci ferma: continueremo a dare voce ai cittadini e a fare opposizione costruttiva.

Quella che oggi ci ha portato a presentare diversi ordini del giorno, dedicati ai temi della protezione dei nostri anziani nelle RSA, al potenziamento del trasporto pubblico anche utilizzando pullman privati, dalla sospensione del pagamento della sosta nelle aree blu, al sostegno alle associazioni in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione”.