Centro Storico, in coda davanti al circolo che distribuisce pasti: multati dalla Locale

Genova – Erano in coda ad attendere la distribuzione dei pasti davanti a un circolo di via Pré, per questo alcuni cittadini, ritenuti in assembramento, sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale.

E’ accaduto durante l’attività di controllo condotta nel Centro Storico per garantire il rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus.

Gli agenti sono intervenuti sanzionando “i cittadini che non rispettavano le distanze di sicurezza e non portavano la mascherina”.

Uno dei presenti ha raccontato agli agenti di essere minorenne, mentendo sulla sua vera età.

Il Pubblico Ministero della Procura della repubblica presso il Tribunale dei Minori ha quindi disposto che il ragazzo fosse accompagnato all’ospedale Gaslini per un esame auxologico, dove è stata dimostrata la sua maggiore età.

Il ragazzo è stato segnalato per la presenza irregolare sul territorio nazionale e denunciato per false dichiarazioni.

Nel corso del servizio, sempre in via Prè, gli agenti della Polizia Locale hanno combinato altre 6 multe: 4 per il mancato uso di mascherine e 2 per assembramento.