Genova – Grave incidente, nella notte, in piazza Terralba, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Per cause ancora da accertare un giovane a bordo di uno scooter ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto, violentissimo, il ragazzo ha riportato gravi ferite e diverse fratture.

Le condizioni del giovane sono apparse molto gravi al personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanze e il ferito è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Una volta giunto in ospedale i medici lo hanno medicato e trasferito nel reparto di rianimazione dove si trova ora in gravissime condizioni.

In corso tutti gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e se vi siano altre vetture coinvolte nel sinistro.