Genova – Sono 460 i nuovi contagi da Coronavirus e 22 i decessi nelle ultime 24 ore in Liguria.

Una situazione che ancora preoccupa, soprattutto per quanto riguarda l’elevato numero dei decessi registrato nell’ultima giornata.

In salita anche i ricoveri in Terapia Intensiva, 123 in totale, due in più rispetto alla giornata di ieri.

Scende, invece, il numero di ricoveri in ospedale, in totale 1.238, 62 in meno rispetto alla giornata precedente.

A fronte di 5.831 tamponi effettuati, sono stati 460 i nuovi contagi da Covid-19 registrati.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: • ASL 1: 77 13 contatto di caso confermato 64 attività screening • ASL 2: 39 6 contatto caso confermato 33 attività screening • ASL 3: 243 55 contatto caso confermato 174 attività screening 14 settore sociosanitario • ASL 4: 9 attività screening • ASL 5: 92 19 contatto caso confermato 73 attività screening

Continua a essere elevato il numero dei decessi in regione.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati 22 i decessi registrati.

Nel dettaglio, si tratta di:

TOTALE tamponi effettuati 578.449 5.831 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 49.381 460 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.223 132 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 43.158 328 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 14.120 -731

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.481 LA SPEZIA 2.153 IMPERIA 1.386 GENOVA 8.166 Residenti fuori Regione/Estero 285 altro/in fase di verifica 649 TOTALE 14.120 (esclusi 32.953 guariti e 2.308 deceduti)

Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1.238 123 -62 ASL1 127 13 -6 ASL2 137 15 -4 Ospedale Policlinico San Martino 319 38 -18 Ospedale Evangelico 64 7 0 Ospedale Galliera 165 9 -7 Ospedale Gaslini 5 0 0 ASL3 globale 170 15 -14 ASL 3 Villa Scassi 158 15 -15 ASL 3 Gallino 12 0 2 ASL3 Micone 0 0 -1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 113 10 -8 ASL4 Sestri Levante 109 8 -8 ASL4 Lavagna 4 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 138 16 -5 ASL5 Sarzana 132 13 -4 ASL5 Spezia 6 3 -1

Isolamento domiciliare 12.817 -666 TOTALE GUARITI 32.953 1.169 Deceduti 2.308 22

data decesso sesso età luogo decesso 1 07/11/2020 F 60 VILLA SCASSI 2 13/11/2020 M 51 VILLA SCASSI 3 13/11/2020 F 59 VILLA SCASSI 4 15/11/2020 F 76 VILLA SCASSI 5 20/11/2020 M 85 Sestri Levante 6 20/11/2020 M 84 VILLA SCASSI 7 21/11/2020 M 85 Sestri Levante 8 23/11/2020 M 71 San Martino 9 23/11/2020 F 83 San Martino 10 23/11/2020 F 74 San Martino 11 23/11/2020 F 82 San Martino 12 23/11/2020 M 58 San Martino 13 23/11/2020 M 86 San Martino 14 23/11/2020 M 74 San Martino 15 23/11/2020 M 84 San Martino 16 23/11/2020 M 80 San Martino 17 23/11/2020 F 85 San Martino 18 23/11/2020 F 86 San Martino 19 23/11/2020 M 85 VILLA SCASSI 20 23/11/2020 M 86 VILLA SCASSI 21 24/11/2020 M 54 San Martino 22 24/11/2020 F 101 Sarzana