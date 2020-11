La Spezia – Vigili del fuoco ancora al lavoro per bonificare l’area interessata, nella giornata di ieri, di un incendio divampato nelle vicinanze della ex caserma Ugo Botti a Ruffino.

I pompieri stanno verificando che non vi siano residui ancora attivi del rogo e che potrebbero riprendere forza per il vento che soffia nella zona.

Una volta messa in sicurezza l’area i vigili del fuoco avvieranno le prime indagini per verificare le cause del rogo che potrebbero essere dolose.

Nel rogo fortunatamente non si registrano feriti ma si sono vissuti momenti concitati quando si è reso necessario evacuare alcune abitazioni nelle vicinanze delle fiamme che si allargavano molto velocemente.