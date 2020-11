San Colombano Certenoli – Forse il surriscaldamento della canna fumaria o un guasto all’origine dell’incendio che ha distrutto il tetto di una palazzina nella zona di San Colombano Certenoli, entroterra di Chiavari.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco richiamati in zona dai proprietari dell’immobile che avevano avvertito un forte odore di bruciato che proveniva dai piani alti dell’edificio.

Le fiamme hanno divorato la struttura in legno del sottotetto e la copertura è crollata causando danni molto ingenti.

Fortunatamente le persone sono state evacuate prima del crollo e non si registrano feriti.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono ora in corso le indagini sulle cause del rogo.