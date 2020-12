Balestrino – Ha perso il controllo del fuoristrada che stava guidando ed è finito in una scarpata. E’ morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi il 72enne coinvolto nella notte in un terribile incidente nella zona di Balestrino, in provincia di Savona.

L’uomo è rimasto intrappolato nell’auto e quando sono arrivati i vigili del fuoco e lo hanno estratto dalle lamiere per lui non c’era più nulla da fare.

L’automobilista è deceduto poco dopo il salvataggio sull’ambulanza che lo trasportava in ospedale in condizioni disperate.

In corso le verifiche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.