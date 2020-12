Ancora condizioni di variabilità sulla Liguria, con alternanza di brevi schiarite ad altrettanti annuvolamenti e repentini peggioramenti con possibilità di piovaschi e nevicate nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 dicembre 2020

Giornata caratterizzata da molte nubi sull’intera regione con possibili piovaschi sparsi, non si escludono schiarite sul settore centrale specie lato costa.

Venti tra deboli e moderati settentrionali, locali rinforzi in mattinata sul settore centro-occidentale.

Mare mosso al mattino, moto ondoso in graduale calo nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, massime stabili o in lieve rialzo

Costa: min +5/9°C, max +7/12°C

Interno: min -3/+4°C, max +3/9°C

Venerdì 11 dicembre 2020

Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità sull’intera regione.

Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse, risulteranno nevose oltre i 500-600 metri sul settore centro-occidentale, oltre i 900-1000 metri su quello orientale.

Venti da deboli a moderati da nord sul centro-ponente, da sud sul levante.

Mare mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Sabato 12 dicembre 2020

Al mattino residui fenomeni sul centro-levante, nella seconda parte della giornata schiarite in avanzamento da ponente.

Temperature pressoché stazionarie.