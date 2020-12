Genova – Una manifestazione di protesta davanti agli uffici di Autostrade per l’Italia per manifestare il disappunto per la gestione dell’emergenza neve della scorsa settimana e per aver accusato i trasportatori rimasti bloccati per ore, di aver causato i disagi.

Appuntamento questa mattina, poco prima delle 10, davanti agli uffici della direzione del Tronco autostradale di Genova, per camionisti e autotrasportatori che protesteranno contro Autostrade per l’Italia per gli errori commessi durante l’allerta neve che ha paralizzato gran parte della Liguria e per chiedere maggiore rispetto per una categoria di lavoratori che subisce i disagi e non li causa.

I camionisti chiedono indennizzi per le ore di lavoro perse restando fermi sui tratti autostradali della Liguria completamente imbiancati dalle neve e “spiegazioni” per le accuse lanciate dai vertici di Aspi contro la categoria e la presunta diffusione di immagini “fake” per dimostrare che, nelle ore dell’emergenza e del divieto di entrare in autostrada, i camion continuavano ad accedere ai caselli.

Le immagini si riferivano invece al casello di Serravalle, sulla A7 Genova – Milano e riprendevano l’uscita invece dell’entrata.

La scoperta del materiale contraffatto ha suscitato grande clamore.

Sindacati, lavoratori ed associazioni di categoria saranno in piazza, davanti agli uffici di Aspi, per chiedere alla concessionaria di assumersi le sue responsabilità e di operare affinché simili emergenze, già viste in passato con effetti analoghi, non si ripetano più.

In tutti i Paesi del nord Europa le precipitazioni nevose sono intense e le autostrade non chiudono mai.