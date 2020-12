Genova – Camion in fiamme, questa mattina, prima dell’alba, sull’autostrada A12 Genova Livorno, nel tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare un mezzo pesante carico di carta ha preso fuoco. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore ed ha accostato mettendosi in salvo mentre il veicolo veniva avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale e il traffico è rimasto bloccato anche perché in quel tratto è in corso un restringimento di carreggiata causa lavori.

Pesantissimi i disagi per i pendolari in movimento per raggiungere la città di Genova.

La viabilità ha ricominciato a tornare alla normalità solo quando i pompieri hanno spostato il mezzo per la bonifica e per gli accertamenti sulle cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.