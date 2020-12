Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato al santuario della Madonna delle Grazie, sulle alture di Voltri, sopra la Villa Duchessa di Galliera.

In fiamme parte del tetto del convento delle suore clarisse itineranti. L’allarme è stato dato dalle stesse suore che hanno avvertito un forte odore di bruciato e si sono rese conto che il tetto aveva preso fuoco, forse per il surriscaldamento di una canna fumaria.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco non senza difficoltà visto che le strette strade che salgono al santuario non sono certo fatte per i grossi automezzi dei pompieri e il parco non sarebbe dotato di impianto anti incendio nonostante si tratti di una villa storica dal grande interesse storico e artistico.

Ben quattro le squadre in azione nell’ala del convento dove poi è crollato parte del tetto.

Le suore sono state fatte evacuare appena arrivati i vigili del fuoco e sono subito iniziate le operazioni di spegnimento che sono andare avanti per ore.

Domato il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica e le perizie per cercare di identificare le cause del rogo.

La struttura ha subito danni ingenti ma, fortunatamente non si registrano feriti e il patrimonio artistico della chiesa è stato posto sotto l’attenzione e la custodia dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio storico ed artistico.