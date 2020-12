La Spezia – Molta paura ma fortunamente nessun ferito, ieri sera, per l’incendio divampato in un condominio in località Fabiano Alto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Nuova Sant’Andrea, chiamati dai residenti spaventati per il fumo nero che saliva dal vano scale e che provocava un forte senso di irritazione alle vie aeree.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno fatto evacuare la palazzina e poi sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate in un grosso quadro elettrico con i contatori dell’elettricità.

I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme e poi hanno messo in sicurezza il pannello per l’intervento dei tecnici enel.

Fortunatamente non si registrano feriti ma diverse persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo.