Genova – Ancora cassonetti in fiamme nel ponente genovese. Questa volta è successo in piazza Lerda, nella delegazione di Voltri, estremo ponente genovese.

Alcuni residenti hanno notato le fiamme che si alzavano da un cassonetto della spazzatura in piazza Lerda ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati ed hanno spento le fiamme prima che si estendessero ai cassonetti e alle vetture nelle vicinanze e poi hanno avviato le verifiche per accertare le cause del rogo, quasi certamente doloso.

Da tempo, nella zona del ponente, si aggira un piromane dedito ad appiccare le fiamme ai cassonetti della spazzatura.