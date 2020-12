Genova – Auto in fiamme, nella notte, in via Barchetta a Bolzaneto.

Qui, per cause ancora da accertare, una vettura parcheggiata è stata interessata dal rogo che l’ha completamente distrutta.

Il forte calore sviluppatosi con l’incendio ha coinvolto anche il mezzo parcheggiato vicino al veicolo distrutto e ha in parte annerito la facciata dell’edificio vicino.

Sul posto polizia e polizia scientifica per le indagini del caso.