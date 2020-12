Genova – Chiamate telefonico al domicilio di persone anziane per “prendere appuntamento per il vaccino anti covid a domicilio”. Potrebbe trattarsi di uno scherzo o, peggio, di un tentativo di truffa la lunga serie di chiamate che alcuni genovesi, in larga parte anziani, hanno ricevuto al proprio domicilio da sedicenti operatori della Asl 3 genovese.

I falsi dipendenti della Asl annunciavano di chiamare per fissare fantomatici appuntamenti per la vaccinazione a domicilio anti coronavirus.

Un servizio che non è previsto dalla Asl e da nessuna programmazione sanitaria in atto.

La Asl 3 invita chi ha ricevuto queste chiamate a contattare immediatamente le forze dell’ordine per una denuncia.

“In relazione a segnalazioni pervenute in data odierna da parte di cittadini che riferiscono di essere stati contattati da “sedicenti operatori ASL” per l’effettuazione a domicilio della vaccinazione anti COVID, ASL3 comunica che nessun operatore di Asl3 ha il compito di chiamare gli assistiti per fissare “appuntamenti per la vaccinazione Covid-19 a domicilio”.

In questa fase la vaccinazione anti COVID è riservata agli Operatori sanitari e sociosanitari di Aziende/Enti/Istituti del Sistema Sanitario Regionale (con priorità a chi assiste pz COVID-19), agli Ospiti e al Personale delle RSA, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, agli Operatori sanitari e sociosanitari delle Pubbliche Assistenze, ad altre figure professionali operanti all’interno di Aziende/Enti/Istituti del Sistema Sanitario Regionale.

La vaccinazione per i cittadini inizierà in una seconda fase, secondo tempi e modalità che verranno stabiliti dal Ministero della Salute.

Nel caso di contatti telefonici con qualcuno che sostiene di agire per conto di ASL3 per prenotare una vaccinazione anti-COVID a domicilio si raccomanda di segnalare il fatto alle forze dell’ordine”.