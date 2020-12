Le correnti fredde e umide di provenienza polare stanno ancora attraversando la Liguria portando nuvole, pioggia e qualche possibile nevicata sui rilievi.

A caratterizzare la giornata odierna, però, sarà il vento di Libeccio che soffierà fino a burrasca.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 29 dicembre 2020

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su Imperiese, parzialmente nuvoloso su Savonese, mentre da Genova verso est ci aspettiamo cielo nuvoloso, con solo qualche timida e temporanea schiarita. Deboli piogge sullo Spezzino mentre saranno possibili nevicate moderate in Val d’Aveto a quote superiori gli 800m. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a diminuire sul levante, mentre sul resto della regione ci aspettiamo ancora nuvolosità alternata a delle fugaci schiarite.

Venti: Al mattino burrasca di Libeccio soprattutto tra Imperiese e Savonese e al largo. Altrove venti forti da sud. Nel corso del pomeriggio la ventilazione andrà indebolendosi.

Mari: al mattino molto agitato per onda da sud-ovest in calo ad agitato dal pomeriggio.

Temperature: in aumento ovunque.

Costa: min +4/+8°C, max +8/+13°C

Interno: min -3/+2°C, max 3/+8°C

Mercoledì 30 dicembre 2020

Nuvolosità diffusa sul centro-levante, dove non escludiamo anche qualche debole ed isolato piovasco. A ponente invece ci sarà spazio per delle schiarite.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: generalmente molto mosso.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 31 dicembre 2020

Generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ponente.