Un’estesa circolazione depressionaria abbraccia buona parte dell’Europa e seguita ad inviare impulsi umidi alle nostre latitudini e ad alimentare la discesa di aria fredda. Sulla Liguria avremo la transizione da condizioni di variabilità a tempo perturbato, con occasione per nuovi apporti nevosi a quote basse proprio all’inizio del nuovo anno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore:

Mercoledì 30 dicembre 2020

Nuvolosità diffusa a levante, irregolare a ponente con aperture più ampie su imperiese. Nel corso della giornata ulteriore intensificazione della copertura sul settore centro-orientale, dove non si esclude qualche scoscio o manifestazione temporalesca di breve durata, specie tra il Tigullio e lo Spezzino; le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 900-1000 m. Rimane tendenzialmente stabile sul resto della regione.

Venti: attivi ancora da sud-ovest al largo, moderati o tesi, al pomeriggio tramontana nuovo in rinforzo tra Capo Mele e Voltri, persiste da Ovest teso/forte su Capo Corso.

Mari: generalmente molto mosso per onda lunga da libeccio, incrociato dalla sera sul golfo di Genova.

Temperature: calo generalizzato, più marcato in quota sull’Appennin

Costa: min +5/8°C, max +11/+13°C

Interno: min -7/+6°C, max 2/+7°C

Giovedì 31 dicembre 2020

Sereno al mattino; rapida intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio e prime precipitazioni previste la serata sul settore centro-orientale potranno assumere carattere nevoso oltre i 5-700 m sul Genovesato interno, oltre gli 800 a levante

Venti: ciclonico, moderato/teso da sud-ovest al largo.

Mari: generalmente mosso, moto ondoso in aumento dalla sera.

Temperature: pressoché stazionarie.

Venerdì 1 gennaio 2021

Coperto ovunque, tempo incerto nella prima parte della giornata; dal pomeriggio comparsa delle prime precipitazioni che si faranno diffuse dalla sera e quota neve in abbassamento sul Genovesato