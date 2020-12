Genova – Vietato l’uso ed anche solo il possesso di fuochi d’artificio e “botti” di Capodanno. Anche nella città di Genova scatta il divieto firmato dal sindaco Marco Bucci e le sanzioni possono arrivare a 500 euro.

Un provvedimento che si somma al divieto assoluto di uscire di casa dopo il coprifuoco fissato per le ore 22 e sino alle 7 del mattino successivo, il primo gennaio 2021.

L’ordinanza scatta alle 19,30 di oggi e resta in vigore sino alla mezzanotte di domani ed è stata decisa per limitare al massimo possibili incidenti che potrebbero rappresentare una emergenza nell’emergenza visto che i Pronto Soccorso sono già sovraccarichi per i casi di coronavirus.

Non si potrà fare uso di materiale esplodente e di fuochi d’artificio e i controlli saranno serrati e con la possibilità di segnalazioni alle forze dell’ordine qualora si assista al lancio di materiale vietato.