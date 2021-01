Genova – Hanno trascorso la notte da amici e parenti le 4 famiglie evacuate a seguito di una frana in largo Merlo, nel quartiere di Quezzi.

Ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est sono intervenuti per il parziale crollo di un muro di contenimento di un terrapieno.

Lo stato di pericolosità di un muro fortemente strapiombato ha reso necessario interdire l’uso di quattro appartamenti

Il personale dei Vigili del Fuoco ha anche provveduto alla sistemazioni di teli impermeabili a protezione del terreno per limitare il dilavamento da parte della pioggia e contenere eventuali ulteriori cedimenti e smottamenti.