Collesalvetti – Lo hanno trovato morto sul divano di casa. Il sedicente sensitivo Solande, all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva 68 anni.

A trovarlo i vigili del fuoco accorsi su richiesta di alcuni amici e parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con Solange già da qualche giorno.

L’artista, reso celebre dalla Tv, è morto in solitudine nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause del decesso ma sembra che il medico legale intervenuto abbia registrato il decesso per “cause naturali”.

Vista l’età, però, si indaga anche per accertare eventuali collegamenti con un recente ricovero in ospedale per problemi di glicemia.