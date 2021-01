Genova – 400 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore.

Un dato ancora in aumento, arrivato dopo l’analisi di 4.563 tamponi molecolari.

Sale ancora la conta delle vittime dell’infezione da Covid-19. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 17 i decessi registrati, per un totale di 2.980 morti dall’inizio della pandemia.

Intanto, come ha fatto sapere il governatore della Liguria Giovanni Toti, alla regione sarà assegnata la fascia gialla a partire da lunedì 11 gennaio.

Bar e ristoranti potranno dunque riaprire per il consumo sul posto mentre gli studenti delle superiori non potranno ancora tornare in aula.

Ecco il dato dei nuovi positivi.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 41

SAVONA (Asl 2): 131

GENOVA: 175, di cui:

· Asl 3: 140

· Asl 4: 35

LA SPEZIA (Asl 5): 49

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

CORONAVIRUS, REGIONE LIGURIA: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi molecolari effettuati 735.330 4.563 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 175.908 4.541 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 62.874 400 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.284 72

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.345 LA SPEZIA 992 IMPERIA 596 GENOVA 3.068 Residenti fuori Regione/Estero 120 altro/in fase di verifica 163 TOTALE 6.284

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 784 67 11 ASL1 72 8 2 ASL2 121 8 0 San Martino 201 25 -1 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 102 5 9 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL3 globale 63 4 0 ASL 3 Villa Scassi 63 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 81 7 -2 ASL4 Sestri Levante 79 7 -1 ASL4 Lavagna 2 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 142 10 3 ASL5 Sarzana 136 9 5 ASL5 Spezia 6 1 -2

Isolamento domiciliare 4.421 -107 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 53.610 311 Deceduti* 2.980 17

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 15/12/2020 M 91 ASL1 SANREMO 2 03/01/2021 F 89 ASL3-Villa Scassi 3 04/01/2021 F 90 ASL2-San Paolo Savona 4 05/01/2021 M 79 ASL5-Ospedale Sarzana 5 05/01/2021 F 92 ASL3-Villa Scassi 6 05/01/2021 M 95 ASL3-Villa Scassi 7 05/01/2021 M 88 ASL3-Villa Scassi 8 05/01/2021 F 83 ASL3-Villa Scassi 9 06/01/2021 F 72 ASL5-Ospedale Sarzana 10 06/01/2021 M 72 ASL5-Ospedale Sarzana 11 06/01/2021 F 96 San Martino 12 06/01/2021 M 55 San Martino 13 06/01/2021 M 73 ASL5-Ospedale Sarzana 14 06/01/2021 M 83 San Martino 15 06/01/2021 M 72 San Martino 16 07/01/2021 F 95 San Martino 17 07/01/2021 F 85 ASL5-Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 491 ASL 2 1.083 ASL 3 1.173 ASL 4 494 ASL 5 576 Liguria 3.817

Dati vaccinazioni Covid 08/01/2020 ore 16.00

30.545 consegnati 16.249 somministrati 53% percentuale vaccini somministrati su consegnati