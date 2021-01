Recco – Anche la cittadina del levante genovese avrà un suo Centro Anti Violenza per donne e minori. La Regione Liguria ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dal “Centro per non subire violenza onlus” (U.D.I.) che prevede anche l’utilizzo di un appartamento messo a disposizione dal Comune di Recco per l’istituzione di un nuovo centro antiviolenza, uno spazio che diventerà un punto di riferimento sicuro e prezioso in grado di fornire aiuto e sostegno a donne e minori di tutto il Golfo Paradiso.

Sono state previste risorse di circa 36mila euro per la struttura esistente e operante, iscritta negli elenchi regionali.

“Il finanziamento della Regione Liguria è uno step importante per il contrasto alla violenza contro le donne, un problema grave che affligge il nostro territorio molto più di quanto pensiamo – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – l’emergenza Covid ha portato a un preoccupante aumento del fenomeno”.

L’alloggio è stato concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Recco alla onlus per un anno – il contratto è rinnovabile – assorbendo tutte le attività dello sportello in aiuto delle vittime di violenza e ai loro figli, operativo a Recco già da novembre 2017.

“Lo sportello nel corso del tempo è diventato un punto di riferimento per le donne vittime di violenza residenti nei comuni del distretto socio-sanitario 13. Ora investiamo in un centro specializzato. Sapere di essere aiutate in luogo vicino facilita l’emersione della violenza e rende meno difficile la richiesta di aiuto e il sostegno per un percorso personalizzato di protezione” aggiungono l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile e il consigliere delegato alle pari opportunità Chicca Zanzi.

Le operatrici della struttura saranno tutte donne, adeguatamente formate. E’ prevista la presenza di un’assistente sociale, una psicologa, un’educatrice professionale e due avvocate civiliste e penaliste.

Il centro offrirà ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, supporto ai minori, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa.