Savona – Sono stati ritrovati, infreddoliti ma in buone condizioni di salute, i due giovani biker dispersi da ieri sera in località Naso di Gatto.

I due appassionati di bicicletta si erano avventurati nei boschi innevati per una escursione che doveva durare solo qualche ora ma hanno perso l’orientamento e il buio li ha sorpresi nei boschi.

In serata erano già scattate le ricerche dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle squadre del soccorso alpino ma dei due nessuna traccia sino a questa mattina quando sono stati individuati.

Hanno trascorso la notte all’addiaccio e presentano sintomi di ipotermia e per questo sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale.

Fortunatamente i due avevano fatto in tempo a lanciare l’SOS con il cellulare poco prima che si spegnesse per esaurimento della batteria.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato l’area e li ha individuati.

I due biker sono stati issati a bordo con il verricello e quindi trasferiti all’ambulanza che li ha portati al San Paolo.