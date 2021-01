Recco (Genova) – Partiranno domani, martedì 12 gennaio, i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune strade di Recco.

Il cantiere durerà due giorni e, secondo la tabella di marcia, si dovrebbe concludere mercoledì 13 gennaio.

Come fatto sapere dal sindaco Carlo Gandolfo e dal consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega, gli interventi sulla viabilità comunale prevedono la “ripresa” degli attraversamenti pedonali, l’evidenziazione degli stalli dei parcheggi e degli stop dove risultino poco visibili, e il ripristino della segnaletica nelle strade interessate da recenti asfaltature.

Gandolfo e Senarega hanno così commentato: “Si tratta di un intervento indispensabile e urgente che vuole migliorare la sicurezza stradale, dei cittadini che potranno fruire in modo più chiaro e sicuro della viabilità, e del contesto urbano.

Di seguito le vie interessate dai lavori:

Via San Rocco, via Corticella, corso Garibaldi, incrocio tra via Trieste e piazza Gastaldi, via XXV Aprile, via Pisa (attraversamenti), via Autostrada, via Roma, via Valleverde, via Milite Ignoto. Nei tratti interessati alla manutenzione è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 di martedì 12 gennaio e fino al termine delle operazioni.