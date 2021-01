Genova – Un grave incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento di via Agosti, nel quartiere genovese di Cornigliano.

Per cause ancora in via di accertamento, il rogo ha coinvolto l’appartamento danneggiandolo gravemente.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno operato su due fronti.

Mentre un gruppo di pompieri ha disposto le tubazioni all’interno del vano scale, dall’esterno altri Vigili del Fuoco hanno operato con la manichetta sulla piattaforma tridimensionale.