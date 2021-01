Genova – Giornata di possibili disagi per alcune utenze della Foce, interessate domani dai lavori in programma per la sostituzione di una parte d’impianto danneggiato.

Lo ha fatto sapere E-distribuzione, società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione.

Le squadre sostituiranno una parte dell’impianto danneggiato e una cassetta stradale per evitare che possano verificarsi danni alle linee elettriche.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle ore 12:00 alle 16:00. Le vie interessate saranno:

via Rimassa da 37 a 47, 133r, 135r, 137r, 139r, 141r, 143r, 145r, 147r, 153r, 155r, 157r, 159r, 161r, 167r;

via Cecchi 26r, 30r, 32r, 34r, 36r, 38r; via Morin 33r, 39r, 41r, 43r, 45r, 49r.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.