Genova – Rallentamenti vengono segnalati sulla strada Sopraelevata, in direzione levante, per un motociclo in avaria all’altezza di Caricamento.

Il mezzo in avaria verrà soccorso a breve da un carro-attrezzi ma al momento causa il restringimento della carreggiata a mare che causa un rallentamento del traffico.

notizia in aggiornalmento