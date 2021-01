Genova – Un bando da 76mila euro per aiutare il settore dell’Apicoltura in un momento di particolare difficoltà legata all’emergenza coronavirus e alle stagioni passate e non proprio positive.

La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, ha aperto un bando per sostenere il settore dell’apicoltura.

Sono stati stanziati nel complesso a 76mila euro, che andranno a sostenere gli operatori per l’acquisto di arnie, presidi sanitari, api regine e sciami, attrezzature per l’apicoltura (smielatori, maturatori del miele, bilance).

“Questo bando – spiega il vicepresidente Piana – mira a sostenere in modo prioritario l’attività dei giovani apicoltori, imprenditori che rappresentano il futuro di un settore particolarmente importante per il nostro territorio e il nostro entroterra, una ricchezza e allo stesso tempo un presidio delle nostre zone interne. I fondi stanziati oggi possono coprire ad esempio il 50% dei costi per l’acquisto di attrezzature per l’apicoltura e per l’acquisto di presidi sanitari e il 60% per acquisto di arnie, api regine e sciami”.

Il termine per la presentazione delle domande è il 10 marzo 2020, e gli interventi vanno ultimati entro il 22 giugno 2021. La dotazione più consistente (39mila euro) è stata destinata per sostenere gli acquisti di api regine e sciami.