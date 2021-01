La Spezia – Posteggiava tranquillamente l’auto nel parcheggio per disabili usando un permesso intestato alla nonna, morta da due anni.

Gli agenti della polizia locale hanno individuato e sanzionato un giovane che parcheggiava l’auto negli spazi riservati a chi ne ha realmente bisogno utilizzando un tagliando destinato alla nonna morta.

I controlli sono avvenuti in un parcheggio del centro cittadino e gli agenti hanno verificato che sull’auto la persona non era presente e che l’utilizzatore, intestatario dell’auto, era il nipote.

Una verifica più approfondita ha permesso di scoprire che la donna era deceduta ormai da ben due anni e che il nipote non aveva riconsegnato il pass come previsto dalla normativa.

Per di più l’uomo usava il permesso per parcheggiare in aree destinate a persone con gravi disabilità pur non avendo alcun problema ed avendo perso il diritto d’uso con il decesso della persona disabile.

Roventi le polemiche sui social poiché la polizia locale avrebbe sanzionato l’automobilista con una multa da 87 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente.

In molti pensano che sia davvero “poco” per un comportamento di una tale gravità e che lede il diritto di chi, disabile, fatica a trovare un posto libero anche e soprattutto a causa di questo tipo di comportamento.