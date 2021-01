Genova – Un vero e proprio cimitero di auto abbandonate da decenni, ricoperte da moscio e foglie, è quello che si mostra alla Curva del Perdono, sulla strada per Creto, in Val Bisagno.

La denuncia arriva, ancora una volta, tramite Facebook.

Poco evidenti transitando sulla strada, nel bosco a pochi metri dalla carreggiata si trova la discarica con veicoli di ogni tipo, abbandonati da diversi anni che rimangono a inquinare la vegetazione.

Lo scorso novembre il Comune, che conosce la situazione in cui versa l’area, aveva avviato le procedure di bonifica del sito rimuovendo alcune delle carcasse di auto presenti, ma l’opera non è stata ultimata complice anche la difficile posizione delle auto, bloccate da alcuni rami che non permettono lo scivolamento ma che rendono il recupero assai più complicato.

E pensare che all’altezza della Curva del Perdono, soprattutto nelle giornate di bel tempo, in tanti si fermavano ad ammirare il panorama, arrivando fino alla sagoma del santuario della Madonna della Guardia.