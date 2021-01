Recco (Genova) – Erano stati ripresi dalle telecamere mentre scaricavano rifiuti edili all’interno di alcuni cassonetti a Recco, ora i cittadini che hanno commesso il terribile gesto dovranno pagare una salatissima multa e, in alcuni casi, anche una denuncia.

Al titolare di un’impresa edile, sorpreso ad abbandonare un notevole quantitativo di materiale edile in località Carbonara proveniente da una demolizione e lasciato nei bidoni della raccolta sia del secco che dell’umido, è scattata la denuncia penale, una sanzione amministrativa e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

I controlli hanno portato anche ad accertamenti verso una decina di persone con altrettante multe per conferimento illecito in prevalenza di sacchi neri e di rifiuti ingombranti, abbandoni avvenuti sia di notte sia in pieno giorno, per mano di uomini e di donne, quasi tutti residenti a Recco.

Rintracciati e identificati i responsabili dell’illecito, sono stati tutti multati.