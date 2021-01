Genova – Il temuto caos sulla A12 si è verificato.

Da questa mattina, in concomitanza con l’avvio del cantiere che ha portato alla chiusura dell’allacciamento tra la A12 e la A7 in direzione di Genova e del cantiere di Lavagna con la chiusura della stazione, si stanno verificando disagi alla circolazione veicolare.

Al momento, risultano 7 i chilometri di coda tra Nervi e l’allacciamento con la A7 Milano – Genova. Qui i mezzi sono costretti a seguire per Bolzaneto dove, una volta usciti dall’autostrada, possono scegliere se proseguire sulla viabilità ordinaria o riprendere la A7 in direzione del capoluogo ligure o verso la A10.

Altri rallentamenti e code sono segnalati tra Recco e Nervi, con viabilità a singhiozzo per almeno cinque chilometri.

Autostrade ricorda che al momento è chiusa la stazione di Lavagna in uscita da Livorno e in entrata per Genova, si consiglia quindi di utilizzare la stazione di Chiavari.