Genova – Nuovi danni per la passeggiata a mare a causa della violenza delle onde che ha spinto montagne di ghiaia e sabbia al di sotto della struttura in metallo e legno.

I voltresi che ieri si sono avventurati sulla passeggiata, infatti, hanno notato nuovi sollevamenti del camminamento in corrispondenza dei punti dove le onde si abbattevano più forti.

Il moto ondoso ha accumulato ghiaia e sabbia in alcuni punti causando il sollevamento del piano calpestabile.

Nuovi danni che evidenziano ancora una volta gli errori di progettazione e di costruzione che si trascinano da anni e da diverse amministrazioni comunali senza che venga trovata una soluzione definitiva.

Il progetto iniziale prevedeva infatti la costruzione di una “diga sottomarina” frangiflutti ad una certa distanza dalla riva e questo avrebbe attenuato la forza delle onde a terra.

Per diversi motivi la diga non è stata costruita e la spiaggia di Voltri resta vulnerabile alle mareggiate e ai danni alle strutture.

Nello stesso tempo, però, è stata salvata da altri fenomeno di erosione e di distruzione del fondale.

Ora i voltresi si domandano quanto tempo sarà necessario prima che la passeggiata venga riparata e se arriveranno altri danni con la prossima mareggiata.