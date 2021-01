Genova – Che il Festival di Sanremo faccia discutere è oramai consolidata certezza, ma quest’anno la kermesse canora sembra non riuscire a mettere d’accordo proprio nessuno.

Dalle polemiche sulle dichiarazioni di Amadeus che vede “impossibile” un festival senza pubblico, alla risposta del Prefetto di Imperia che ha negato la possibilità di far accomodare in platea gli spettatori, sembra non conoscere una soluzione il dilemma sullo svolgimento del 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Una soluzione era sembrata, alcuni giorni fa, quella di ingaggiare dei figuranti pagati per assistere allo spettacolo, ipotesi che non è piaciuta per niente a una buona parte dei lavoratori dello spettacolo che hanno minacciato manifestazioni e proteste nel caso si scegliesse di perseguire questa strada.

Ora, a ribadire il no ai figuranti ci sta pensando una petizione che sta facendo il giro del web e che in 3 giorni ha superato le 32mila firme.

L’autore della campagna, lanciata su Change.org, è Claudio Bellumore che ha spiegato nell’appello on line: “La Rai, dopo il ‘no’ al pubblico nel Teatro Ariston da parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per il Festival di Sanremo. Visti tutti i DPCM dei mesi scorsi che vietano lo svolgimento di qualsiasi evento aperto al pubblico in teatri, sale da concerto, luoghi assimilabili o addirittura all’aperto, questo è inaccettabile”.

Il testo continua: “Cosa cambia tra i figuranti e il pubblico? Non si tratta sempre di persone sedute in platea che assistono allo spettacolo? Ne differisce solo il nome, un ottimo escamotage legale che offende tutti gli italiano che non possono lavorare nei teatri e quelli che da mesi non possono godere dell’Arte. In altro modo, anche tutti gli altri Teatri italiani potrebbero applicare rigidi criteri e protocolli di monitoraggio della diffusione del COVID-19, sanificazione e distanziamento, come hanno fatto nei mesi estivi con ottimi risultati. La legge è uguale per tutti (?)”.