Genova – Passeggiava su e giù per via Carlo Rolando con 10 grammi di cocaina nascosti nello zaino e con tre cellulari in tasca. Un 62enne cittadino della Tanzania è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato per un controllo ma è subito apparso molto nervoso ed alla proma occasione ha cercato di divincolarsi per fuggire ma è stato subito bloccato dagli agenti che hanno poi trovato nello zaino una bustina contenente 10 gr di cocaina, della somma di 40 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e di ben 3 cellulari.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operatori di rinvenire ulteriori 3 telefoni cellulari, 21 contenitori contenenti circa un chilo e 700 grammi di pastiglie in blister che successivamente analizzate sono risultate contenere principi di sostanza derivante dalla cocaina e anfetamina, la somma di euro 390, anche questa suddivisa in banconote di piccolo taglio e 7 paia di scarpe nuove contraffatte.

Il 62enne, a carico del quale sono emersi numerosi precedenti per spaccio, evasione ed immigrazione clandestina, è stato anche denunciato per ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi