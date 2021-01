Torino – Ancora una strage familiare quella che questa notte si è consumata a Carmagnola, nel torinese, dove un uomo ha ucciso il figlio di cinque anni e la moglie prima di tentare il suicidio lanciandosi dal balcone.

A lanciare l’allarme, nel cuore della notte, i vicini di casa, svegliati dalle urla che provenivano dall’appartamento.

Preoccupati, hanno avvisato i Carabinieri che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto quando oramai per la donna di 39 anni e per il figlioletto non c’era più niente da fare.

Sono riusciti ad afferrare per le gambe l’assasino, anch’egli 39 enne, che ora si trova ricoverato a CTO piantonato dagli uomini dell’arma e, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

I militari di Moncalieri sono nell’abitazione della famiglia e stanno cercando l’arma del delitto mentre proseguono le indagini per ricostruire la situazione familiare e capire qual è stato il movente del duplice omicidio.