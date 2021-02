Genova – La Liguria torna in zona gialla e tornano ad aprire, in totale sicurezza, anche i musei e i luoghi della cultura del capoluogo ligure.

Da giovedì 4 febbraio saranno nuovamente visitabili, nelle giornate di giovedì e venerdì:

Palazzo Bianco – dalle ore 10 alle 18

Museo del Risorgimento – dalle ore 10 alle ore 18

Museo d’Arte contemporanea Villa Croce – alle ore 15 alle 19, con la mostra Autunno Blu prorogata sino al 5 aprile

Museo di Storia Naturale G. Doria – giovedì dalle ore 14 alle 18, venerdì ore 10/19, con la mostra Mythos prorogata fino al 29 agosto

Museo d’Arte Orientale E. Chiossone – dalle ore 10 alle 18

Museo Wolfsoniana – dalle ore10 ore 18

Casa di Colombo – dalle ore 10 alle 18

Venerdì 5 febbraio riaprirà la Lanterna di Genova, che sarà visitabile dalle 10 alle 18, mentre il Galata Museo del Mare riaprirà giovedì 11 febbraio, con orario 11/18.

Ogni giovedì pomeriggio, a partire dall’11 febbraio, negli spazi del mezzanino di Palazzo Bianco, i Musei di Strada Nuova propongono Incontra il curatore “dietro le quinte” del museo, una serie di incontri – approfondimenti su opere delle collezioni non esposte del museo. Sarà dunque possibile apprezzare le eccellenze custodite nei depositi di Palazzo Bianco, nel Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, come i capolavori su carta di Arcimboldo, Guercino, Bernardo Strozzi, Ottavio Leoni e un prezioso album di incisioni di Albrecht Dürer. Non mancheranno focus sulle collezioni tessili e ceramiche – come i preziosi ventagli del XVIII e del XIX secolo, il guardaroba mediorientale, gli abiti da festa del XIX secolo – e sulle raccolte del centro DocSai, che ospita foto, lastre fotografiche, antiche carte geografiche e vedute di Genova, preziosi documenti della storia della nostra città.

Per informazioni:

Biglietteria Musei di Strada Nuova tel. 010 275 9185

http://www.museidigenova.it