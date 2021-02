Genova – Un viaggio suggestivo, tra il mare e l’entroterra, a bordo dello storico treno del 1920.

Grande successo per l’episodio numero quattro della serie tv britannica di Channel 5 “The World’s Most Scenic Railway Jouneys” dedicata ai territori che si possono scoprire in treno, che ha per protagonista il trenino storico di Casella.

Un viaggio partito dalle Cinque Terre, lungo la riviera, che si è concluso a Casella ma che non ha trascurato il Porto Antico, i Rolli, il Galata, i mercati storici e la cucina tipica genovese.

A bordo del trenino di Casella, il presentatore Bill Nighy ha attraversato i rilevi alle spalle di Genova raccontando gli scenari incantevoli della Liguria, spesso meno battuti.

L’assessore allo Sviluppo Economico Turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero ha così commentato: “Vedere Genova protagonista di uno dei programmi di piatti più seguiti nel Regno Unito è un risultato che ci inorgoglisce. Rendere la nostra città sempre più protagonista del turismo internazionale è uno degli obiettivi a cui stiamo lavorando e potere fare promozione attraverso gli occhi dei migliori professionisti di documentari a tema è certamente un valore aggiunto”.

Curiosi di vedere la puntata?

Eccovi accontentati.