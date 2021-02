Genova – Un grosso esemplare di cinghiale ha passeggiato per le vie del quartiere di Sturla, nel levante genovese, per tutta la notte, costringendo la polizia locale a “sorvegliarlo a vista” per evitare che provocasse incidenti.

Gli agenti sono stati allertati intorno alle 22 dalle segnalazioni di cittadini che hanno visto il grosso animale passeggiare nella zona di via Bottini.

Il cinghiale sembrava piuttosto nervoso e per questo motivo si è deciso di mantenerlo sotto controllo per evitare che potesse provocare danni.

Gli agenti della polizia locale lo hanno così raggiunto e lo hanno seguito nel suo vagare tra via isonzo, via sturla e poi in via Caprera.

Quando l’animale si è fermato in una grossa aiuola, gli agenti lo hanno sorvegliato sempre controllando che con attraversasse la strada improvvisamente ed evitando che le persone si avvicinassero troppo con il rischio di spaventarlo mettendolo in fuga.

Il timore di un incidente stradale, magari con uno scooter di passaggio, o anche con un’auto, ha spinto alla massima cautela.

Il grosso esemplare di cinghiale si è poi rimesso in cammino poco prima dell’alba muovendo verso la zona di San Martino dove è tornato verso la boscaglia sparendo.