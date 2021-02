Genova – Mattinata difficile sulle autostrade dell’intorno genovese con code e rallentamenti che interessano in maniera diffusa tutta la rete.

La situazione peggiore in questo momento è quella che interessa l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Qui, nel tratto compreso tra Arenzano e Prà, in direzione del capoluogo ligure, si registrano circa 5 chilometri di coda.

I disagi sulla viabilità autostradale stanno inevitabilmente ricadendo sulla viabilità ordinaria con traffico fortemente rallentato nella zona.

Disagi anche sulla A10 Genova – Livorno. Code sono segnalate all’uscita di Genova Est provenendo da Genova, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

I cantieri del tratto stanno provocando incolonnamenti tra Recco e Nervi e tra Nervi e Genova Est, in direzione del capoluogo.

Sempre i lavori sono la causa delle code che si sono formate sulla A26.

In modo particolare, due chilometri di coda sono segnalati tra Masone e il bivio con la A10, in direzione Genova mente altri due si sono formati in senso opposto, in direzione di Gravellona Toce.