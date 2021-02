Genova – Sono stati condannati a 40 giorni i quattro agenti che il 23 maggio del 2019 hanno aggredito Stefano Origone, giornalista di Repubblica.

La sentenza è arrivata questa mattina e ha visto Stefano Mercadanti, Luca Barone, Fabio Pesci e Angelo Gardina, agenti del reparto Mobile di Bolzaneto, riconosciuti colpevoli nel corso del processo con rito abbreviato, dal loro scelto.

La pm Gabriella Dotto aveva chiesto 1 anno e 4 mesi; il reato è stato derubricato da doloso a colposo perché, secondo la linea difensiva accolta dal Gip, i quattro non avrebbero ritenuto Origone un giornalista ma un manifestante potenzialmente pericoloso.

Il pestaggio era avvenuto nel corso delle manifestazioni di piazza Corvetto dove erano in corso le contestazioni verso il comizio elettorale di Casa Pound che in quel momento si stava tenendo in piazza Marsala.