Leggera flessione dei decessi da coronavirus, in Liguria ma resta l’allarme per il numero dei contagi che resta sempre piuttosto alto confermando che occorre prestare ancora la massima cautela e il rispetto delle elementari norme di auto tutela.

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria ha registrato altre sette vittime del virus e ben 364 nuovi casi di contagio scoperti a fronte di 4.718 tamponi molecolari e 2.432 tamponi antigenici rapidi su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Nelle prossime ore verrà valutata la situazione, preoccupante per la scoperta di numerosi focolai (cluster) e per l’aumento dei casi di contagio scoperti, dell’estremo ponente ligure.

Non viene esclusa la possibilità di una zona rossa ad hoc del territorio della provincia di Imperia.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 90

SAVONA (Asl 2): 69

GENOVA Asl 3: 125

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 32

LA SPEZIA (Asl 5): 44

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 857.250 4.718 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 62.608 2.432 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 72.590 364 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.650 0

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.062 LA SPEZIA 800 IMPERIA 1.013 GENOVA 2.498 Residenti fuori Regione/Estero 119 altro/in fase di verifica 158 TOTALE 5.650

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 669 62 -10 ASL1 127 8 -1 ASL2 91 7 -1 San Martino 147 23 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 43 1 -3 Ospedale Gaslini 5 1 -3 ASL3 globale 79 6 3 ASL 3 Villa Scassi 79 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 54 10 -2 ASL4 Sestri Levante 52 10 0 ASL4 Lavagna 2 0 -2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 123 6 -5 ASL5 Sarzana 113 6 -5 ASL5 Spezia 10 0 0

Isolamento domiciliare 4.012 -39 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 63.457 357 Deceduti* 3.483 7

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 30/12/2020 M 84 ASL4-Ospedale Sestri Levante 2 08/02/2021 M 83 San Martino 3 08/02/2021 F 62 ASL3-Villa Scassi 4 08/02/2021 M 83 ASL3-Ospedale Villa Scassi 5 09/02/2021 F 86 San Martino 6 09/02/2021 F 90 ASL3-Ospedale Villa Scassi 7 10/02/2021 F 86 ASL4-Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.263 ASL 2 1.121 ASL 3 1.286 ASL 4 326 ASL 5 681 Liguria 5.677