Genova – Il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato fino al prossimo 25 febbraio.

La decisione è stata presa in Consiglio dei ministri attualmente in corso, che ha approvato il decreto legge Covid.

Vietati dunque tutti gli spostamenti tra regioni dal 16 al 25 febbraio, sia in entrata che in uscita, divieto valido anche per le province autonome.

Rimarranno possibili gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Rimane sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.