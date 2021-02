Genova – Un’auto che forza il blocco dei manifestanti e fugge travolgendo due persone. Momenti di tensione, oggi pomeriggio, poco dopo le 17, in via Cadorna, a pochi metri dall’incrocio con via XX Settembre per un episodio che solo per un caso fortuito non si è traformato in tragedia.

Un’auto scura, probabilmente una Panda, ha forzato il blocco dei manifestanti e quando alcune persone hanno cercato di bloccarla è partita a razzo travolgendo alcuni ragazzi.

Una giovane che stava passando è stata scagliata in aria ed è ricaduta a terra con alcune ferite fortunatamente non gravi.

L’episodio ha scatenato la rabbia dei manifestanti che hanno inseguito l’auto che non si è fermata a prestare soccorso ai feriti.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e le forze dell’ordine e alcuni filmati potrebbero aver inchiodato il pirata della strada alle sue responsabilità.

La persona alla guida rischia l’incriminazione per omissione di soccorso e lesioni gravi.

Le forze dell’ordine sono sulle sue tracce.