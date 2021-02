Camogli (Genova) – Entrerà in vigore da domani l’ordinanza firmata dal sindaco di Camogli Francesco Olivari per interdire il transito della strada davanti al cimitero. Camogli (Genova) – Entrerà in vigore da domani l’ordinanza firmata dal sindaco di Camogli Francesco Olivari per interdire il transito della strada davanti al cimitero.

Dopo la riunione di questa mattina con la Protezione Civile della Liguria, la polizia Municipale e i tecnici incaricati, il primo cittadino della cittadina ha firmato l’ordinanza che chiude il tratto di strada antistante il cimitero per consentire il posizionamento delle autogru e il passaggio dei mezzi pesanti.

In questo modo saranno avviati i lavori di messa in sicurezza dell’area e proseguiranno anche le operazioni per il recupero dei feretri sul ciglio della frana che saranno portati in una zona più interna del cimitero.

A partire da domani, quindi, la strada resterà chiusa dalle ore 8.00 alle ore 18.00 tutti i giorni, anche sabato e domenica.

Il traffico in entrata e in uscita da Camogli in direzione ponente sarà indirizzato sull’Aurelia.

Dalle ore 18.00 alle ore 8.00, il tratto sarà regolato da un senso unico alternato organizzato da un semaforo.