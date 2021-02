Genova – Da qualche tempo c’è un anonimo appassionato di skateboard che sceglie le vie più ripide della città per folli corse tra le auto. La segnalazione più recente arriva da viale Bracelli, a Marassi, dove lo skater ha rischiato di essere travolto da un autobus “in diretta” su Facebook e il video circola sui social da qualche ora.

Il giovane – non esattamente un ragazzino – si è già esibito in altre vie del quartiere ma segnalazioni arrivano anche da San Fruttuoso e dalla zona di Castelletto.

Le circostanze sono sempre le stesse: la persona, con protezioni e quasi sempre vestita di scuro, sceglie una via trafficata e con forte pendenza e poi si lancia tra le auto.

La velocità è folle e la presenza delle vetture e degli autobus rende particolarmente pericolosa la “performance”. Il rischio di finire vittima di un incidente anche molto grave è tutt’altro che remota.

Le segnalazioni alla polizia locale sono numerose e in più occasioni le auto delle forze dell’ordine si sono messe alla ricerca della persona ma, apparentemente, senza risultato anche perché non è semplice cogliere sul fatto le imprese.

Di certo l’autore rischia grosso e non solo sul piano legale.

(video diffuso su Facebook)