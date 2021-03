Loano (Savona) – Il Comune di Loano ha attivato il servizio di trasporto gratuito rivolto agli over 80 che, privi di supporto familiare, hanno difficoltà a raggiungere in maniera autonoma la sede di somministrazione del vaccino.

Inoltre, per chi avesse problemi a prenotare l’appuntamento in line per la vaccinazione, può rivolgersi ai servizi sociali comunali.

Gli operatori sono a disposizione per fornire l’assistenza necessaria ed effettuare la procedura.

Chi avesse bisogno di usufruire del servizio deve prendere appuntamento telefonando al numero 019.675694 (interno 407).

Il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai Servizi Sociali Luca Lettieri spiegano: “Con questi due servizi siamo voluti andare incontro ai nostri concittadini soli o che, essendo poco avvezzi a utilizzare le nuove tecnologie o avendo altre difficoltà, non sono in grado di effettuare autonomamente la procedura di prenotazione. Il vaccino anti-Covid è un passaggio fondamentale nella lotta al virus ed è perciò necessario che tutti noi, soprattutto i più anziani, si sottopongano a vaccinazione quanto prima”.

Gli over 80, destinatari della campagna, possono prenotare un appuntamento in tre modi:

attraverso il sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/

contattando il numero verde 800.93.88.18 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

rivolgendosi agli sportelli CUP delle Asl e presso le aziende ospedaliere negli orari di chiusura.

Per prenotare l’appuntamento è necessario avere la tessera sanitaria e il codice fiscale.

La prenotazione può essere effettuata anche da un familiare avendo sempre a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale del richiedente.