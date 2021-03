Genova – Sta lentamente tornando alla normalità, dopo le lunghe code e i disagi di questa mattina, il traffico sull’ autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Masone ed il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova.

E’ stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 8 in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, che ha visto coinvolti un mezzo pesante ed un’ autovettura. A seguito dell’evento non si sono registrati feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e si registrano 4 km di coda in direzione Genova e 8 km in direzione Gravellona Toce. Conseguentemente sulla A10 Genova-Savona si registrano 2 km di coda sia per chi proviene da Ventimiglia sia per chi proviene da Genova ed è diretto verso Gravellona Toce in A26.