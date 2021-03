Roma – Il mondo della musica è in lutto per la morte del dj Claudio Coccoluto.

Il dj, 59 anni, si è spento nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.

Da anni Claudio combatteva con una grave malattia.

Coccoluto aveva iniziato giovanissimo, in radio prima e in consolle poi, per oltre 40 anni di carriera.

Stamattina Linus, durante la puntata di Deejay Chiama Italia ha salutato così il collega: “Stamattina avevo pensato che avrei voluto iniziare come una sii-com, parlando degli applausi finti a Sanremo. Ma è arrivata la scomparsa di Claudio Coccoluto, uno dei già apprezzati e storici dj italiani. Si sapeva che stava male da tempo, che negli ultimi giorni si era aggravato, ma poi quando arriva la notizia di ferisce”.