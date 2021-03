Genova – Ancora una mattinata difficile sul nodo autostradale intorno a Genova.

Code e rallentamenti sono segnalati in diversi tratti della rete, tutti legati ai cantieri attivi sulle autostrade.

La situazione più complicata è quella della A7 dove si registrano 4 chilometri di coda per lavori tra Busalla e il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia in direzione di Genova.

Un chilometro di coda, sempre in direzione di Genova e sempre per lavori, si è formato tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori.

Coda e rallentamenti per due chilometri anche tra il bivio A26/A10 Genova – Ventimiglia e Masone, in direzione nord, per lavori.